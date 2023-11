Włodzimierz Karpiński - podejrzany w sprawie korupcyjnej, może opuścić areszt. Co więcej, zostanie europosłem. W wyniku wyborów parlamentarnych zwolnił się polski mandat w PE i obejmie go właśnie Karpiński. Wraz z mandatem przysługuje mu immunitet.

Włodzimierz Karpiński to były sekretarz Warszawy, podejrzany w tzw. aferze śmieciowej. Od lutego przybywa w areszcie tymczasowym. Postawiono mu zarzuty w sprawie korupcyjnej.

Teraz Karpiński będzie mógł opuścić areszt, a wszystko dzięki bezprecedensowemu ułożeniu wyników wyborów parlamentarnych. Karpiński jest też byłym ministrem skarbu w rządzie Donalda Tuska i w 2019 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego. Wówczas mandatu nie uzyskał.

Europosłem został wówczas Krzysztof Hetman z PSL. Teraz jednak Hetman dostał się do Sejmu, więc mandat w Brukseli powinna objąć osoba z kolejnym wynikiem na liście. I byłaby to Joanna Mucha z Polski 2050, gdyby nie to, że ona również dostała się do Sejmu.

ZOBACZ: Warszawa. Włodzimierz Karpiński odwołany ze stanowiska sekretarza miasta. W tle "afera śmieciowa"

Następny w kolejce był Riad Haidar, który zmarł w maju 2023. Tym samym droga Karpińskiego do Parlamentu Europejskiego została otwarta, a ponieważ europoseł ma immunitet, będzie mógł opuścić areszt.

Włodzimierz Karpiński zgodził się objąć mandat w PE

Z oświadczenia Karpińskiego, które opublikowało RMF, wynika że zgodził się on na objęcie mandatu w Brukseli.

Sprawę skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "'Nasz' nowy europoseł, którego prokuratura podejrzewa o wielomilionowe łapówki za ustawianie przetargów na odbiór śmieci w Warszawie, a sąd wtrącił do aresztu, będzie głosować w Europarlamencie w interesie Polski, czy w interesie większości proniemieckiej, która gwarantuje mu zachowanie unijnego immunitetu?" - zapytał w serwisie X.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro krytykuje unijne decyzje. "Koniec silnej i wolnej Polski"

Innego zdania jest Grzegorz Schetyna. - To jest dobra informacja. Przede wszystkim dlatego, że Włodzimierz Karpiński zostanie zwolniony z aresztu. Przebywa tam blisko rok. To jest najważniejsze. Nie przyznaje się do winy. Ta sprawa jest bardzo tajemnicza. Nie mamy wiedzy i wiadomości nie docierają do nas. Jeżeli wyjdzie z aresztu i ta sprawa będzie mogła być później prowadzona już w normlany sposób, to dobrze - wskazał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet.

Polityk PO stwierdzi też, że Karpiński "nie będzie uciekał", bo sam deklarował, że chce jak najszybszego procesu i obrony swojego dobrego imienia.