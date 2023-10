Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przyjęła raport w sprawie zmian unijnych traktatów. Decyzja ta nie spodobała się politykom Solidarnej Polski. Zbigniew Ziobro stwierdził, że "Bruksela będzie za nas decydować niemal o wszystkim" i "zdegraduje nas do roli taniej siły roboczej".

W środę Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego głosowała nad raportem dotyczącym zmian traktatowych i większość go przegłosowała.

Wśród głównych zaproponowanych zmian jest eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej oraz przeniesieni kompetencji m.in. w zakresie ochrony środowiska z państw członkowskich na Unię Europejską.

"To początek końca silnej i wolnej Polski. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt zmian unijnych traktatów. Bruksela właśnie zmienia wspólnotę suwerennych państw w jedno państwo zarządzane przez unijnych urzędników. Początkiem tego procesu była warunkowość i KPO, którym Suwerenna Polska zdecydowanie się sprzeciwiała" - napisał Zbigniew Ziobro na platformie X (dawniej Twitter).

Ziobro o zmianach w UE: Narzucą, co mamy robić

Zdaniem ministra Ziobry Unia Europejska "chce odebrać nie tylko prawo weta" i "decydować niemal o wszystkim". Wylicza, że chodzi przejęcie kontroli nad polityką zagraniczną, bezpieczeństwem, ochroną granic, gospodarką leśną, kwestiami zdrowia i ochrony środowiska.

"Będą kierować naszym przemysłem, energetyką i edukacją. Zdegradują nas do roli taniej siły roboczej, narzucą, co mamy robić i jak myśleć" - napisał.

Lider Suwerennej Polski uderzył również w Donalda Tuska, który jego zdaniem jako premier "nie zablokuje tych planów". "Winter is coming. Dlatego szykujmy się do walki, nie możemy na to pozwolić!" - zakończył.

Sebastian Kaleta: Proszę spojrzeć na listę

Swój sprzeciw wobec unijnych decyzji wyraził również sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sebastian Kaleta. Polityk na Twitterze dodał zdjęcie pięciu polityków - czterech Niemców i Belga.

"Jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego, w czyim interesie forsowana jest zmiana unijnych traktatów, wystarczy spojrzeć na listę sprawozdawców w PE" - napisał. Zdaniem Kalety "to oni proponują zmianę Unii Europejskiej w Rzeszę Europejską".

"Niemieccy politycy reprezentują wszystkie czołowe niemieckie partie (SPD, CDU, Zieloni i Die Linke). Dwóch z pięciu sprawozdawców od lat atakowało Polskę. Oczerniali i forsowali sankcje wobec naszego kraju" - stwierdził Kaleta.