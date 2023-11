- Dzisiaj jest historyczny dzień, ponieważ Komisja zaleca Radzie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią - przekazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po spełnieniu odpowiednich warunków o członkostwo może zabiegać również Bośnia i Hercegowina, a Gruzja została zarekomendowana do otrzymania statusu kandydata.

Komisja Europejska, organ wykonawczy Unii Europejskiej, zaleciła w środę rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą oraz Mołdawią. Rekomendacja KE stanowi ważny kamień milowy na drodze Kijowa do integracji z Zachodem.

Komisja Europejska wydawała rekomendacje. Dobra wiadomość dla Ukrainy

W sprawozdaniu komisja podkreśliła, że ​​rozmowy powinny formalnie rozpocząć się po spełnieniu przez Ukrainę pozostałych warunków związanych z wzmożeniem walki z korupcją, przyjęciem ustawy o lobbingu zgodnej ze standardami UE oraz wzmocnieniem bezpieczeństwa mniejszości narodowych - przekazuje agencja Reutera.

Bruksela z zadowoleniem przyjęła postępy Mołdawii w procesie zreformowania kraju od czasu posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu zeszłego roku. "Komisja uważa, że pomimo silnie oddziałującej na Kiszyniów wojny w Ukrainie, "Mołdawia poczyniła znaczne postępy w zakresie dziewięciu kroków określonych w opinii z czerwca 2022 roku i podjęła dodatkowe środki w celu uzupełnienia i utrzymania tych osiągnięć" - głosi oświadczenie KE.

- Dzisiaj jest historyczny dzień, ponieważ Komisja zaleca Radzie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią - oznajmiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - Kompletowanie naszej Unii ma również silną logikę gospodarczą i geopolityczną. Poprzednie rozszerzenia pokazały ogromne korzyści zarówno dla krajów przystępujących, jak i dla UE. Wszyscy wygrywamy - dodała belgijska polityk.

KE stwierdziła również, że UE powinna rozpocząć negocjacje akcesyjne z Bośnią i Hercegowiną, "po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa". Gruzja natomiast została zarekomendowana do otrzymania statusu kandydata.

Kolejne kraje z szansą na członkostwo EU. Decyzja zapadnie w grudniu

Wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna we wpisie na X (dawniej Twitter) oznajmiła, że ​​Ukraina będzie kontynuować reformy na swojej drodze do członkostwa. "To wynik ogromnej pracy wykonanej przez kraj w czasie wojny" - stwierdziła.

Do rekomendacji KE odniosła się również prezydent Mołdawii Maia Sandu, która nazwała raport KE "ważnym kamieniem milowym".

"Mołdawia jest zdecydowanie na drodze do członkostwa w UE i będziemy nadal niestrudzenie pracować nad osiągnięciem tego celu" - napisała mołdawska głowa państwa na X.

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili oznajmiła w mediach społecznościowych, że "z radością przyjmuje pozytywną rekomendację Komisji Europejskiej dotyczącą przyznania statusu kraju kandydującego".

Oczekuje się, że przywódcy UE podejmą decyzję o przyjęciu zalecenia Komisji na grudniowym szczycie.