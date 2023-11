Aktorka Cate Blanchett wzywa Unię Europejską do zwiększenia wsparcia dla uchodźców i krajów ich przyjmujących. - Musicie zrozumieć, że nikt nie wkłada swoich dzieci do łodzi, chyba że woda jest bezpieczniejsza od lądu - wskazała aktorka, przemawiając w Parlamencie Europejskim.

Cate Blanchett od 2016 roku jest Ambasadorką Dobrej Woli przy Wysokim Komisarzu ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Aktorka wygłosiła w środę przemówienie w Parlamencie Europejskim. Chciała, aby polityka unijna skupiła się na ochronie ludzi, a nie umacnianiu granic.

- Nie jestem Syryjką, nie jestem Ukrainką, nie jestem Jemenką, nie jestem Afganką. Nie jestem z Sudanu Południowego, nie jestem z Izraela lub Palestyny. Nie jestem politykiem, nie jestem nawet ekspertem, ale jestem świadkiem. Będąc świadkiem ludzkich kosztów wojny, przemocy i prześladowań uchodźców na całym świecie, nie mogę odwrócić wzroku - rozpoczęła swoje emocjonalne przemówienie aktorka, zwracając uwagę na miejsca objęte konfliktami zbrojnymi.

Zdobywczyni Oscara w dalszej części przemówienia podziękowała Unii Europejskiej za długoletnie wsparcie finansowe dla uchodźców i ich przyjmujących na całym świecie. Zaapelowała również o kontynuację i zwiększenie pomocy. - Świat patrzy - dodała aktorka.

Przemówienie Cate Blanchett w Parlamencie Europejskim. Aktorka mówi o sytuacji w Gazie

- Konflikt pochłonął i nadal pochłania tysiące niewinnych istnień ludzkich. Wysoki Komisarz UNHCR wzywa do natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni i natychmiastowego uwolnienia wszystkich cywilów przetrzymywanych jako zakładników.

Nawiązała również do sytuacji osób zmuszonych do przedostania się do Europy przez morze.

- Myślę o syryjskiej uchodźczyni, którą spotkałem w Libanie. Kiedy powiedziała mi, że planuje zabrać trójkę swoich dzieci na łódź do Europy, byłam zaskoczona. Nie słyszała o tragicznych utonięciach, które miały miejsce zaledwie kilka tygodni wcześniej? Tak, odpowiedziała spokojnie, "ale nie mam wyboru…" - dodała aktorka.

Blanchett stwierdziła, że nikt nie wkłada swoich dzieci do łodzi, chyba że woda jest bezpieczniejsza od lądu.

Aktorka chce pomocy uchodźcom. Nieprzypadkowy moment

Apel aktorki pojawił się w momencie, gdy Unia Europejska stara się zrewidować zasady dotyczące azylu i przyjmowania uchodźców, aby zmniejszyć migrację i uznać więcej jej przypadków za nielegalne. Włochy ogłosiły w poniedziałek, że wybudują w Albanii ośrodki dla migrantów próbujących przedostać się do Włoch przez morze.

- Rekordowe 114 milionów ludzi na całym świecie zostało wysiedlonych z domów. Próbują uciekać przed przemocą, konfliktami, prześladowaniami i łamaniem praw człowieka. Biorąc pod uwagę, że liczba potencjalnie przesiedlanych osób jest najwyższa w historii to finansowanie pomocy humanitarnej nigdy nie było tak pilne -podkreśliła Cate Blanchett.

Przemówienie zdobywczyni Oscara spotkało się z gromkimi brawami zgromadzonych na sali europosłów.