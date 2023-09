Kościół po raz 109 obchodzi Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. Przy tej okazji papież skierował do wiernych, którzy zebrali się na modlitwę Anioł Pański, przesłanie dotyczące przybyszów z innych państw.

"Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy pod hasłem: 'Wolni, aby wybrać: migrować czy pozostać', by przypomnieć, że migracja powinna być wolnym wyborem, a nigdy jedyną możliwością" - mówił do zgromadzonych.

"Prawo do migrowania stało się obowiązkiem"

Franciszek stwierdził, że "prawo do migrowania dzisiaj dla wielu stało się obowiązkiem, podczas gdy powinno istnieć prawo do tego, by nie migrować, by pozostać na swojej ziemi".

"Konieczne jest to, by każdemu człowiekowi, każdej kobiecie, zagwarantowano możliwość tego, by przyjechać i żyć godnie w społeczeństwie, w którym się znajduje" - powiedział.

Tłumaczył, że wielu do opuszczenia domów zmusza ubóstwo, wojna i kryzys klimatyczny. "Dlatego wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by stworzyć wspólnoty gotowe i otwarte na przyjęcie, promowanie, towarzyszenie i integrowanie tych, którzy pukają do naszych drzwi" - zaznaczył.

Pielgrzymka do Marsylii

Franciszek powiedział, że "wyzwanie" związane z migracją było głównym tematem poruszonym podczas Spotkań Śródziemnomorskich, w których uczestniczył w sobotę w Marsylii.

Skierował też podziękowania do biskupów Konferencji Episkopatu Włoch. "Robią wszystko, by pomóc naszym braciom i siostrom - migrantom" - powiedział. Zaapelował też, żeby pamiętać o "umęczonej Ukrainie". "Módlmy się za ten naród, który bardzo cierpi" - poprosił.