Europejska Agencja Kosmiczna zaprezentowała we wtorek pierwsze zdjęcia zrobione przez teleskop Euclid. "Nigdy wcześniej teleskop nie był w stanie tworzyć tak ostrych obrazów astronomicznych na tak dużym obszarze nieba i tak daleko w głąb odległego Wszechświata" - czytamy na stronie agencji. W ciągu najbliższych sześciu lat Euclid będzie badać kosmos, by odkryć tajemnicę tzw. ciemnej materii.

Teleskop Euclid jest przełomowym urządzeniem, które ma pomóc w rozszyfrowaniu części zagadek otaczającego nas Wszechświata. We wtorek Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) po raz pierwszy zaprezentowała jego możliwości.

Agencja opublikowała pięć zdjęć, które mają pokazać, że "teleskop jest gotowy do stworzenia najbardziej rozległej mapy 3D Wszechświata".

Teleskop Euclid będzie badał ciemną materię

Naukowcy twierdzą, że z ciemnej materii i ciemnej energii składa się 95 proc. kosmosu. Mimo to, "ponieważ ich obecność powoduje jedynie bardzo subtelne zmiany w wyglądzie i ruchach rzeczy", badacze nie wiedzą, czym one właściwie są. Istnieją za to teorie tłumaczące ich rolę.

ESA Galaktyka spiralna IC 342

"Ciemna materia przyciąga galaktyki do siebie i powoduje, że obracają się one szybciej niż może to wyjaśnić sama widzialna materia". Z kolei ciemna energia "napędza przyspieszoną ekspansję Wszechświata" - tłumaczy dyrektor naukowy ESA, profesor Carole Mundell.

Jak podaje ESA, zadaniem teleskopu jest zbadanie "w jaki sposób ciemna materia i ciemna energia sprawiły, że nasz Wszechświat wygląda tak, jak obecnie". W tym celu przez najbliższe sześć lat Euclid będzie "obserwował kształty, odległości i ruchy miliardów galaktyk w odległości do 10 miliardów lat świetlnych".

ESA Gromada kulista NGC 6397

Agencja obiecuje, że po zakończeniu misji powstanie "największa kosmiczna mapa 3D, jaką kiedykolwiek stworzono". "Euclid dokona skoku w naszym zrozumieniu kosmosu jako całości (...) misja jest gotowa pomóc odpowiedzieć na jedną z największych tajemnic współczesnej fizyki" - twierdzi Carole Mundell.

ESA: Teleskop Euclid pomoże stworzyć największą mapę kosmosu 3D

Teleskop Euclid jest w badaniu kosmosu narzędziem wyjątkowym, ponieważ tworzy "niezwykle ostry obraz w świetle widzialnym i podczerwieni na ogromnej części nieba" za jednym razem - czytamy w komunikacie na stronie internetowej ESA.

ESA Gromada w Perseuszu

Dowodem na to mają być opublikowane dziś przez agencję zdjęcia, które pokazują fragmenty Wszechświata "od jasnych gwiazd po słabe galaktyki". Pomimo znaczącej odległości obiekty są ostre, a zdjęcia, choć nieliczne, zapierają dech w piersiach.

ESA Galaktyka nieregularna NGC 6822