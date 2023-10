Amerykańska firma telewizyjna naśmieciła w kosmosie, więc powinna zapłacić 150 tys. dolarów - uznała Federalna Komisja Łączności. To pierwsza tego typu decyzja w historii, z którą nie do końca zgadza się ukarany podmiot. Kosmiczne śmieci to stale rosnący problem. Na orbicie okołoziemskiej znajduje się obecnie około miliona odłamków wystarczająco dużych, aby unieruchomić statek kosmiczny.