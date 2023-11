Rosyjscy turyści moją problem. Nie mogą wrócić z Chin

Rzekę Amur skuł lód, co wstrzymało statki, które miały przewieźć rosyjskich turystów z powrotem do kraju. Z tego powodu już co najmniej kilkaset Rosjan nie może opuścić Chin. Wśród grupy znajdują się dzieci, emeryci i chorzy. Z medialnych przekazów wynika, że zdarzały się już przypadki omdleń. Rosjanie pisali w tej sprawie do urzędów państwowych, jednak te bezradnie opuszczają ręce.