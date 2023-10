Od niemal dwóch nie wiadomo, co dzieje się z Li Shangfu, dotychczasowym ministrem obrony Chińskiej Republiki Ludowej. Chociaż składał przyrzeczenie wierności komunistycznej partii, nie uchroniło to generała przed dymisją, a wcześniej zniknięciem w tajemnicy. Sprawie przyglądały się inne państwa, które nie wykluczały, że tak istotny członek rządu ChRL trafił do aresztu domowego.