Premier Portugalii Antonio Costa podał się we wtorek do dymisji. Wcześniej tego samego dnia służby przeszukały siedziby kilku ministerstw i biuro szefa rządu. To efekt śledztwa dotyczącego nadużyć i korupcji, wśród oskarżonych znaleźli się m.in. minister infrastruktury, szef sztabu premiera i prezes agencji ochrony środowiska.