Do zdarzenia doszło w poniedziałek około południa w Wieliczce. Dźwig spadł na dwa połączone ze sobą kontenery, w których przebywało czterech pracowników budowy.

- Po interwencji służb okazało się, że zmarł mężczyzna, miał 50 lat. Pozostali trzej pracownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, choć jedna z urazem głowy została zabrana do szpitala - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. kpt. mgr Hubert Ciepły.

Wieliczka. Poważny wypadek na budowie sądu

Do wypadku doszło na terenie budowy nowej siedziby sądu i prokuratury rejonowej przy ulicy Dembowskiego w Wieliczce. Inwestycja w tym miejscu realizowana jest od roku. Powstaje tam pięciokondygnacyjny budynek, w którym mają zasiadać sędziowie i prokuratorzy.

Około godziny 14 na miejscu zdarzenia pracowało ponad 30 strażaków i 11 pojazdów straży pożarnej. Prokurator i policja wyjaśniają przyczyny zdarzenia. Do tego czasu ruch w okolicy nie zostanie wznowiony. Strażacy spodziewają się, że akcja potrwa co najmniej do późnych godzin wieczornych.

Ze wstępnych informacji wynika, że ten wypadek mógł być spowodowany silnymi porywami wiatru.