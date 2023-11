Trwa protest polskich przewoźników w województwie lubelskim i podkarpackim. Demonstranci blokują drogi prowadzące do granicy z Ukrainą. Żądają ściślejszych kontroli ukraińskiego transportu oraz usprawnienia obsługi na przejściach granicznych. Do sytuacji odniósł się ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Stwierdził, że to "bolesny cios".