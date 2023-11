Fundacja PCPM razem z lokalnym partnerem i przy wsparciu finansowym rządu Tajwanu, w Cyrkunach remontuje uszkodzone domy. Co ważne, prace są przeprowadzane według wytycznych ONZ, co określa także zakres robót i limity finansowe dla realizowanych projektów. Dla takich osób jak Nadieja to szansa na mieszkanie przynajmniej w szczelnych budynkach, gdzie nie ucieka ciepło.



- Wymieniamy okna, wymieniamy dachy, oczywiście we wcześniej odpowiednio ocenionych domach - opowiadała Anna Radecka, szefowa PCPM na antenie Polsat News.

Odbudowa domów w Ukrainie. Trzeba zdążyć przed zimą

Cyrkuny znajdowały się przez długi czas pod okupacją rosyjską. Zostały tam głównie osoby starsze i niepełnosprawne, te którym najciężej było opuścić rodzimy kraj. Niestety przed nimi kolejne niebezpieczeństwo - nadchodząca zima, którą bez pomocy PCPM mogliby spędzić w lodowatych, zniszczonych pomieszczeniach.

- Trzeba pomóc setkom osób. Domów, które oceniliśmy w trzech wsiach było kilkaset, zniszczona jest praktycznie cała wieś, my wzięliśmy się za 80 domów, czyli od połowy września do stycznia będziemy wymieniać te okna i naprawiać dachy w domach, które są średnio zniszczone - w takich, w których mieszkają ludzie. Chcemy im pomóc przetrwać zimę - powiedziała Radecka.

Do tej pory udało się naprawić około 36 domów.

W pracach pomagają wolontariusze z Charkowa. Dla wielu jest to forma społecznej rehabilitacji. W remontach pomagają bowiem trzeźwi alkoholicy i narkomani, którzy nie mogli służyć w wojsku. Jak zaznacza PCPM, dzięki tej pracy "mogą poczuć się ponownie przydatni".