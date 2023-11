Agencja NASA potwierdziła, że ​​miłośnicy obserwowania nocnego nieba mają już tylko czas do 2025 roku, aby oglądać charakterystyczne pierścienie Saturna. Planeta przechyli się bowiem swoją krawędzią w kierunku Ziemi, co z naszej perspektywy sprawi, że staną się one niemal niewidoczną linią.

Pierścienie Saturna to ogromne struktury, zbudowane z cząstek lodu i skał. Miejscami rozciągają się na odległość od 70 000 do 140 000 km. Z powodu nachylenia swojej orbity Saturn przez cały swój cykl orbitalny kołysze się nieznacznie w kierunku i od Słońca.

Oznacza to, że przez krótki okres co 13,7 do 15,7 lat z Ziemi można oglądać planetę idealnie z boku. Dlatego też w odległości 746 milionów mil (1,2 miliarda km) z naszej perspektywy pierścienie wydają się znikać.

Pojawi się nowa perspektywa

Obecnie pierścienie Saturna są nachylone w dół w stronę Ziemi pod kątem 9 stopni, a do 2024 roku kąt ten zmniejszy się do zaledwie 3,7 stopnia.

To rzadkie wydarzenie astronomiczne ostatni raz miało miejsce we wrześniu 2009 roku, a wcześniej nie miało ono miejsca od lutego 1996 roku. Astronomowie będą mieli okazję ponownie zobaczyć Saturna z tej wyjątkowej perspektywy dopiero w październiku 2038 roku.

Mimo że pierścienie Saturna nie będą widoczne, to astronomowie twierdzą, że będzie to doskonały czas na obserwację niektórych ze 156 księżyców planety.