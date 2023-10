Udostępnione przez NASA zdjęcie przedstawia burzowe chmury i burze wzdłuż linii na Jowiszu, która oddziela dzienną i nocną stronę planety. Na fotografii widać jednak znacznie więcej.

Naukowcy odkryli twarz na Jowiszu

Niski kąt padania światła słonecznego podkreśla złożoną topografię obiektów w tym regionie, którą naukowcy badają po to, aby lepiej zrozumieć procesy zachodzące w atmosferze Jowisza.

Zdjęcie wykonał naukowiec Władimir Tarasow, korzystając z danych z instrumentu JunoCam. W momencie jego wykonania sonda znajdowała się około 7700 kilometrów nad wierzchołkami chmur Jowisza oraz na około 69 stopniach szerokości geograficznej północnej.

Jak zauważają we wpisie badacze to zdjęcie przypomina twarz. Dzieje się tak z powodu pareidolii. Jest to sytuacja, w której to, co widzimy, sprowadzamy do znajomego wzorca takiego jak na przykład ludzka twarz. Jej źródłem może być każdy przedmiot, a wypatrywanie znajomych kształtów w chmurach, to znany przykład tego zjawiska.

Naukowcy z NASA zaprezentowali obraz w mediach społecznościowych 25 października, czyli w dzień, w który wypadły 142. urodziny Pablo Picassa. Układ chmur na Jowiszu wywołuje skojarzenie ze stylem malarstwa kubistycznego, z którego zasłynął artysta.