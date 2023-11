W Drezdenku w województwie lubuskim koparka wpadła do fontanny. Do wypadku doszło podczas prac porządkowych przed zimą. Operator koparki nie zauważył wyłączonej na zimę fontanny i wjechał na nią. Wydarzenie skomentowała burmistrz miasta - nawiązała do głośnej ostatnio sprawy zabetonowanego w Łodzi samochodu.