"Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, Prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku (powoływania rządu - red.). Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia" - napisał w mediach społecznościowych Marcin Mastalerek.

Prawo i Sprawiedliwość w październikowych w wyborach parlamentarnych uzyskało 194 mandaty w Sejmie. Mimo zwycięstwa partia Jarosława Kaczyńskiego ma ograniczoną zdolność koalicyjną. Z kolei partie opozycji demokratycznej od kilkunastu dni prowadzą negocjacje ws. powołania nowej większości. KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica mają razem w nowej izbie niższej 248 przedstawicieli.

Wszystkie komitety wyborcze wzięły udział w organizowanych po wyborach konsultacjach w Pałacu Prezydenckim.

- Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów (na urząd premiera - red.). Jest to nowa sytuacja w naszych standardach demokratycznych. Nigdy nie było takiej sytuacji, że wygrało wybory jedno ugrupowanie, a przedstawiciele innych partii, które będą miały swoich przedstawicieli w parlamencie twierdzą, że to one będą miały większość bez zwycięskiego ugrupowania - ogłosił po rozmowach Andrzej Duda.

Prezydent ocenił, że desygnowanie premiera w pierwszym kroku to "jedno z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi obecnie się pochyla".

- Wszyscy wiedzą, że do tej pory był taki obyczaj, że tekę premierowską od prezydenta otrzymywał kandydat zgłoszony przez zwycięskie ugrupowanie - przekonywał 26 października Andrzej Duda.

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Interii ujawnił, że liczy na namówienie do współpracy z PiS posłów innej formacji. W tej samej rozmowie ogłosił gotowość na współpracę w rządzie z premierem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Odpowiedział mu Donald Tusk, który na Twitterze napisał: "Nie dzwoń już więcej, Mateusz. Mamy komplet ministrów". Wcześniej były szef Rady Europejskiej komentował wystąpienie prezydenta po konsultacjach.

- Będę cierpliwie czekał na decyzję pana prezydenta, ale chcę zaznaczyć, że czas dla Polski jest bezcenny - powiedział Donald Tusk w Brukseli. Na marginesie szczytu Europejskiej Partii Ludowej były premier dodał, że "nie jest jego rolą recenzowanie" poczynań głowy państwa, choć Andrzej Duda powinien jak najszybciej "uznać fakty i realia".