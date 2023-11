- Konflikt nie utknął w martwym punkcie. Rosja konsekwentnie kontynuuje specjalną operację wojskową. Wszystkie cele, które zostały przedstawione, muszą zostać zrealizowane - mówił Pieskow.

Rosja. Dmitrij Pieskow: Kijów powinien to zrozumieć

Jak podkreślił rzecznik Kremla, "Ukraina musi zrozumieć, że nawet mówienie o możliwości zwycięstwa na polu bitwy jest absurdalne".

ZOBACZ: Premier Słowacji Robert Fico: Ukraina jest najbardziej skorumpowanym państwem na świecie

- Kijowski reżim już od dawna powinien był zrozumieć, że nawet mówienie o jakichś perspektywach jego zwycięstwa na polu bitwy to absurd - powiedział.



- Im szybciej reżim kijowski to zrozumie, tym szybciej pojawią się inne perspektywy - dodał Dmitrj Pieskow.

Ukraina. "Wojna znalazła się w impasie"

W środę brytyjski tygodnik "The Economist" opublikował rozmowę z naczelnym dowódcą ukraińskiej armii generałem Wałerijem Załużnym. W rozmowie Załużny stwierdził, że wojna z Rosją "znalazła się w impasie". - Aby przełamać ten impas, potrzebujemy czegoś nowego, jak proch strzelniczy, który wynaleźli Chińczycy i którego wciąż używamy do zabijania się nawzajem - mówił.



- Musimy szukać tego rozwiązania, musimy znaleźć ten proch, szybko go opanować i wykorzystać do szybkiego zwycięstwa. Ponieważ prędzej czy później okaże się, że po prostu nie mamy wystarczająco dużo ludzi do walki - powiedział.

ZOBACZ: Grupa Wagnera znów rekrutuje. Najemnikami kieruje syn Prigożyna



Naczelny dowódca ukraińskiej armii przyznał również, że popełnił błąd, uważając, że duże straty w rosyjskiej armii skłonią Kreml do zakończenia działań. - Rosja straciła co najmniej 150 tys. zabitych. W każdym innym kraju taka liczba ofiar zatrzymałyby wojnę - zaznaczył.



Z wypowiedzią Załużnego o impasie w wojnie zgodził się były doradca prezydenta Ukrainy Oleksij Arestowycz. Stwierdził dodatkowo, że należy "pogodzić się" z Rosją.

WIDEO: Ekspert komentuje działania policji po strzelaninie w stanie Maine Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/ac/polsatnews.pl