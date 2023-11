Szefa i trójkę pracowników firmy Afi Farma skazano na dwa lata pozbawienia wolności i wymierzono im grzywnę w wysokości miliarda rupii indonezyjskich (ponad 260 tysięcy złotych). Jak podało BBC, firmę oskarżono o produkcję syropów na kaszel zawierających nadmierne ilości substancji toksycznych.

Spożycie leków przez dzieci doprowadziło do śmierci ponad 200 z nich. Jednakże prawnik wytwórni przekazał, że firma zaprzecza wszelkim zaniedbaniom i rozważa złożenie odwołania od wyroku.

Toksyczny składnik w syropach dla dzieci. Sąd: Skazani działali umyślnie

Prokuratorzy domagali się kary do dziewięciu lat więzienia dla głównego dyrektora i siedmiu lat dla pozostałych oskarżonych. W czasie śledztwa wyszło na jaw, że partie syropów zawierały od 96 proc. do 99 proc. glikolu etylenowego. Jest to składnik toksyczny, używany w farbach, długopisach czy w samochodowych płynach chłodzących.



Oskarżyciele stwierdzili, że firma sama nie testowała składników syropu, a jedynie oparła się o zapewnienia i certyfikaty wydane przez swojego dostawcę.



Chociaż prawnik firmy powiedział, że indonezyjski organ regulacyjny nie wymaga od producentów przeprowadzania rygorystycznych testów składników, to jednak Sąd Rejonowy w Kediri orzekł, że oskarżeni wytwarzali te leki umyślnie, wiedząc, że nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.