Aspartam jest prawdopodobnie substancją rakotwórczą dla ludzi. Do takich wniosków miały zdaniem agencji Reuters dojść organizacje podległe WHO. Substancja ma zostać wpisana na listę potencjalnie niebezpiecznych już w lipcu.

W przyszłym miesiącu aspartam ma zostać uznany za potencjalny czynnik rakotwórczy przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC), która działa w ramach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - podał Reuters.

Czy aspartam jest szkodliwy?

W orzeczeniu agencji badawczej ma być tylko informacja o "potencjalnym zagrożeniu" powodowania nowotworu. Nie podano jednak, jaka ilość słodzika może powodować tę chorobę.

ZOBACZ: Prof. Rafał Matkowski ostrzega przed groźnym nowotworem: Jeden z największych zabójców Polaków

Takie zalecenia mają zostać wydane przez komitet ekspertów WHO ds. dodatków do żywności, znanego jako JECFA (Wspólny Komitet Ekspertów WHO i Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ds. Dodatków do Żywności).

W związku z tym JECFA również dokonuje badań nad stosowaniem aspartamu. Według Reuters posiedzenie komitetu rozpoczęło się pod koniec czerwca, a swoje ustalenia ma ogłosić tego samego dnia, w którym IARC upubliczni swoją decyzję – 14 lipca.

W jakich produktach jest aspartam?

Aspartam jest to sztuczny środek słodzący. Stosowany jest w produktach spożywczych, zwłaszcza takich, jak napoje dietetyczne, czy gumy do żucia. Stosuje się go też jako zamiennik cukru do kawy i herbaty. Na produktach spożywczych oznaczany jest kodem E951.

Ostatnio coraz częściej pojawia się również w produktach farmaceutycznych, np. w większości tabletek musujących. Jest też dostępny w formie tabletek, które można stosować zamiast cukru, pod kilkudziesięcioma nazwami handlowymi (m.in.: NutraSweet, Equal, Sugar Free, Canderel).

aas/wka/Polsatnews.pl