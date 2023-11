Strażak-nurek biorący udział w poszukiwaniach Grzegorza Borysa, który w ciężkim stanie trafił do szpitala, nie żyje. Do wypadku doszło w trakcie przeszukiwania zbiornika wodnego w Gdyni. Środa to trzynasty dzień akcji zmierzającej do ujęcia Grzegorza Borysa podejrzewanego o zabójstwo syna.