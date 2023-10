- Ci, którzy stoją za konfliktem na Bliskim Wschodzie i innymi kryzysami regionalnymi, wykorzystają ich niszczycielskie skutki do siania nienawiści i dobijania ludzi na całym świecie. To jest prawdziwy egoistyczny cel takich geopolitycznych lalkarzy - twierdzi Władimir Putin. Prezydent Rosji odniósł się do wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Całą winą obarczył Stany Zjednoczone.