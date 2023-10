Rosyjskie okupacyjne władze na Krymie "znacjonalizowały", a następnie sprzedały mieszkanie należące do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i jego żony Ołeny. Za apartament zapłacono 44,3 miliona rubli.

O planowanej licytacji domu należącego formalnie do Ołeny Zełenskiej media informowały na początku października. Wówczas to okupacyjne władze na Krymie opublikowały ogłoszenie, w którym znajdowały się szczegóły dotyczące mieszkania oraz warunki udziału w licytacji.

Apartament, znajdujący się w kompleksie mieszkaniowym "Cesarz" we wsi Liwadia, o powierzchni 119,5 metrów kwadratowych, został wystawiony na sprzedaż za kwotę 24 milionów rubli, czyli nieco ponad milion złotych.

By wziąć w udział w aukcji, należało zgłosić się do Dyrekcji Zarządzania Nieruchomościami Republiki Krymu do 26 października i wnieść zadatek o wysokości 50 procent wartości licytowanego mieszkania.

Niewielkie zainteresowanie majątkiem Zełenskich

Choć apartament położony jest w wyjątkowo malowniczym miejscu, na piątym piętrze budynku, z balkonem z widokiem na Morze Czarne i Pałac Liwadia, to lista chętnych do zakupu nie była zbyt długa.

Nie ulega wątpliwości, że status polityczny Półwyspu Krymskiego, trwająca wojna i ciągłe ostrzały nie zachęcają bogatych obywateli Rosji, a tylko takowi mogli wziąć udział w licytacji, do wydania milionów rubli.

Jak poinformowały rosyjskie portale, nieruchomość zakupiona została za 44,3 mln rubli, czyli nieco poniżej dwóch milionów złotych. Kupiła ją mieszkanka Moskwy Olga Mykołajewna Łypowiecka.

Jednocześnie podkreślono, że środki uzyskane w wyniku sprzedaży zostaną przekazane na wsparcie rosyjskich żołnierzy biorących udział w "wojskowej operacji specjalnej" (rosyjskie, propagandowe określenie wojny w Ukaranie - red.).

Majątek ukradziony przez okupacyjne władze

Licytacja nieruchomości należącej do małżeństwa Zełenskich możliwa była dzięki przeprowadzeniu nielegalnej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską.

Nowe, okupacyjne władze niemal natychmiast zdecydowały się na przeprowadzenie nacjonalizacji majątków należących do ukraińskich polityków, urzędników, a nawet celebrytów, którzy nie zdecydowali się na przyjęcie rosyjskiego obywatelstwa i nie zaakceptowali nowej przynależności półwyspu.