W niedzielę, 29 października 2023 roku Polacy przestawią wskazówki zegarów wstecz o godzinę. Kto zapoczątkował ten trend? Jakie korzyści i wady ma to rozwiązanie? Wreszcie, czy to prawda, że w tym roku będziemy przestawiać zegarki już po raz ostatni? Zobaczmy!

Czym jest zmiana czasu na zimowy i skąd się wzięła?

Zwyczaj został zapoczątkowany podczas pierwszej wojny światowej przez władze Niemiec. Warto jednak wspomnieć o tym, że nasi zachodni sąsiedzi zainspirowali się pracami Benjamina Franklina oraz Brytyjczyka Williama Willett – ten drugi już w 1907 roku opublikował broszurę "O marnowaniu światła dziennego", w której wskazywał, że taka zmiana daje nawet 80 minut pracy więcej.

Zmagające się z coraz trudniejszą sytuacją na froncie Niemcy dążyły do maksymalnego wykorzystania światła dziennego, by jak najbardziej zwiększyć wydajność fabryk, które od 1914 roku przestawione były na produkcję materiałów wykorzystywanych na froncie.

Z biegiem czasu coraz więcej państw przekonało się do tego rozwiązania. W naszym kraju po raz pierwszy przestawialiśmy zegarki o godzinę wstecz w 1957 roku. Była to jednak zmiana czasowa, w dużej mierze podyktowana chęcią wykonania norm budowlanych.

W ten sam sposób władze centralne postępowały w kolejnych latach, aż do 1964. Modyfikacja weszła do naszego kalendarza na stałe od 1977 roku – od tego czasu, rokrocznie mamy w Polsce czas letni i zimowy, co oznacza, że jest on z nami nieprzerwanie już od 46 lat!

Zmiana czasu na zimowy: więcej korzyści czy wad?

Rokrocznie, gdy na kalendarzach mamy ostatni weekend października (lub pod koniec marca, gdy przestawiamy się na czas letni), ożywa dyskusja o tym, czy taka zmiana także i dziś, w erze nowoczesnego przemysłu, który znacznie różni się od tego, jaki opisywał w swojej broszurze w 1907 roku William Willett, ma jeszcze sens.

Entuzjaści tego rozwiązania wskazują na następujące zalety zmiany czasu na zimowy:

Oszczędność energii: dzięki przestawieniu zegarów zużywamy mniej energii elektrycznej w godzinach wieczornych; Dodatkowa godzina snu: w dniu zmiany zyskujemy dodatkową godzinę snu, co jest korzystne dla naszego samopoczucia i regeneracji organizmu; Więcej światła w porannej części dnia: zmiana czasu pozwala na korzystanie ze światła słonecznego w godzinach, kiedy wielu ludzi wstaje i rozpoczyna swój dzień.



Sceptycy tego rozwiązania, którzy od kilku lat zyskują w dyskusji publicznej znaczącą przewagę, twierdzą, że wad jest o wiele więcej. Te najczęściej powtarzane to:





Zakłócenie rytmu biologicznego: zmiana czasu może powodować zaburzenia snu i nadmierne zmęczenie; Problemy w komunikacji międzynarodowej: przejście na czas zimowy może powodować nieporozumienia podczas ustalania terminów spotkań w różnych strefach czasowych; Bezpieczeństwo ruchu drogowego: zwłaszcza w pierwszych dniach po zmianie czasu, zwiększa się ryzyko wypadków drogowych z powodu niedostosowania się kierowców do nowych warunków świetlnych.

Kiedy zmieniamy czas z letniego na zimowy w Polsce?

W Polsce tak samo, jak w większości krajów Europy, zmiana czasu na zimowy następuje w ostatnią niedzielę października. W 2023 roku oznacza to datę 29 października. O godzinie 3:00 nad ranem cofamy zegarki o godzinę, co pozwala cieszyć się dodatkową godziną snu.

W praktyce, jeśli ktoś kładzie się spać np. o 22:00, i budzi się o 7:00, tego dnia będzie miał godzinę więcej na odpoczynek. Choć dla wielu jest to powód do radości, warto pamiętać, że przestawienie zegarów to także sygnał, że dni stają się krótsze, a noce dłuższe, co jest charakterystyczne dla zbliżającej się zimy.

Czy w 2023 roku zmieniamy czas po raz ostatni?

Sporo wskazuje na to, że jeszcze przez kilka lat prawo w Polsce nie będzie w tym aspekcie zmieniane. Wynika to z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia i o wprowadzeniu i odwołaniu czasu środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Na mocy przegłosowanych przez Sejm przepisów, zmiana została zablokowana. W praktyce oznacza to, że zegarki przestawiać będziemy przestawiać jeszcze co najmniej przez kilka lat, do 2026 roku.

