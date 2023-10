Biuro Dyrektora Generalnego Lotnictwa Cywilnego, które nadzoruje rynek lotniczy w Indiach, zaproponowało niedawno kontrowersyjną nowelizację przepisów dotyczących spożywania alkoholu.

Obecnie chyba każda linia lotnicza traktuje picie alkoholu przez członków załogi jako wykroczenie zagrożone zwolnieniem. W niektórych przepisach, tak jak w przypadku indyjskich, ostrzega się również przed stosowaniem środków mogących zaburzyć wyniki testów alkomatem, takich jak płyn do płukania jamy ustnej. Teraz jednak indyjski kontroler do listy takich środków chce dopisać... perfumy.

"Żaden członek załogi nie powinien używać leków ani substancji takich jak płyn do płukania jamy ustnej, pasty do zębów, perfum i innych produktów mających w składzie alkohol. Mogą one dać pozytywny wynik przy badaniu wydychanego powietrza" - napisano w proponowanej nowelizacji regulaminu.

"Każdy członek załogi korzystający z leków z alkoholem powinien najpierw skonsultować się z lekarzem przed uczestniczeniem w locie" - dodano.

Alkohol wśród pilotów bywa problemem

CNN wskazuje, że chociaż perfumy mogą zawierać alkohol, nie do końca wiadomo, jak noszenie perfum na skórze może wpłynąć na wyniki badań alkomatem. Nie wiadomo jeszcze czy poprawka wejdzie do przepisów. Obecnie projekt zmian jest poddawany konsultacjom, które potrwają do 5 października.

Amerykańska stacja przypomina, że pilotowanie samolotów pod wpływem alkoholu bywa sporadycznym problemem. W 2018 roku pilot Japan Airlines Katsutoshi Jitsukawa został skazany na 10 miesięcy więzienia, po tym, jak w trakcie testu wykonanym już po starcie okazało się, że poziom alkoholu w jego organizmie dziewięciokrotnie przekracza dopuszczalne normy.

W czerwcu pilot Delta Airlines Gabriel Lyle Schroeder przed rozpoczęciem startu został wyprowadzony z pełnego psażerów samolotu z podejrzeniem bycia pod wpływem alkoholu.

Pod koniec lipca 63-letni pilot linii United Airlines przyszedł pijany na lotnisko Charlesa de Gaulle'a w Paryżu, skąd wraz z 267 pasażerami miał lecieć do USA. Po zbadaniu okazało się, że miał 1,3 promila alkoholu we krwi.