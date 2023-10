W trakcie konferencji prasowej satrapa podjął temat możliwej, izraelskiej ofensywy lądowej na Strefę Gazy. Zdaniem Łukaszenki kluczową kwestią jest powstrzymanie się wojsk USA od ataków na cele w Iranie.

- Zamieszanie jest poważne. Jeśli Amerykanie, sprowadziwszy tam te grupy uderzeniowe, lotniskowce, zaczną bombardować z Morza Śródziemnego niektóre kraje, a zwłaszcza Iran, choć nie sądzę, że są tak szaleni, to Iran to zrobi, odpowie. I nie jest faktem, że lotniskowiec przeżyje - stwierdził.

- To jest katastrofa. Dlatego wiele rzeczy wskazuje na to, że może wybuchnąć poważny konflikt, a może i wojna z użyciem najpoważniejszej broni. Nikt nie wie, jak się rozwiną wydarzenia. Nawet ci, którzy tam są, którzy rozpoczęli ten bałagan, Amerykanie, nie wiedzą, do czego to doprowadzi - dodał.

Łukaszenka: Musimy stworzyć państwo palestyńskie

Białoruski dyktator w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że jedynym rozwiązaniem, które może zapobiec wojnie na ogromną skalę, jest doprowadzenie do stworzenia państwa palestyńskiego uznawanego przez międzynarodową społeczność.

- Jest tylko jedno wyjście, musimy stworzyć państwo palestyńskie (...) Ludzie żyją w okropnych warunkach. Muszą stworzyć państwo. Powiedzmy: To nie jest autonomia Palestyny, to wasze państwo - podkreślił.

Zdaniem mińskiego satrapy, jakiekolwiek inne rozwiązania nie przyniosą oczekiwanych skutków, czyli zatrzymania walk.

- Widzicie tamtejszą ludność, na terytoriach palestyńskich. Żadne bombardowania dywanowe nie pomogą. To będzie eskalacja i wciągnięcie w ten konflikt nowych krajów - podsumował.