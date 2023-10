Trwa walka o życie siedmiomiesięcznej Adrianny Fryczak. Dziewczynce, która urodziła się z niezwykle skomplikowaną wadą serca, pomóc może jedynie operacja. Jej koszt to blisko 11 milionów złotych. W pomoc dziecku włączyła się Fundacja Polsat.

U dziewczynki jeszcze przed narodzeniem zdiagnozowano tetralogię Fallota - zespół wad serca. W jego wyniku krew z prawej komory serca małej Adrianny nie może przepłynąć do naczyń płucnych. "Aortę z płucami łączą maleńkie, niedoskonałe naczynia, powstałe w życiu płodowym. Ciśnienie krwi jest duże i nie dociera ona równomiernie do wszystkich naczyń, co powoduje niszczenie płuc" - piszą rodzice dziecka na stronie zbiórki.

Blisko 11 milionów na operację w USA

Obecnie Ada przebywa w domu i jest pod opieką poradni kardiologicznej. Rośnie i rozwija się, jak zdrowe dziecko, jednak jej stan może w każdej chwili ulec pogorszeniu.

Nadzieją dla dziewczynki jest operacja serca w amerykańskim ośrodku Stanford Medicine Children's Health. Specjaliści ocenili jej koszt na 10,8 miliona złotych, co znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny.

Tymczasem czas działa na niekorzyść Ady, według specjalistów powinna przejść operację już w wieku sześciu miesięcy. Rodzice dziewczynki żyją w ciągłym strachu, nie jest jasne, jak długo serce Ady może funkcjonować bez operacji, a saturacja krwi zaczyna już spadać.

Rodzice dziewczynki zwrócili się więc z prośbą o pomoc do Fundacji Polsat. Odzew był natychmiastowy. Ruszyła zbiórka pieniędzy na małą Adę, która cieszy się dużym powodzeniem. Do jej zamknięcia wciąż jednak jeszcze daleka droga.

"Jesteśmy już na ostatniej prostej"

- Jestem bardzo wdzięczna za to, co się stał. Zbiórka cały czas trwa, Kilka dni temu do zamknięcia zbiórki brakowało siedem milionów złotych, teraz potrzebujemy już tylko trzech milionów. Jesteśmy już na ostatniej prostej. Jeszcze chwila i się uda - powiedziała prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

- Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim tym, którzy wpłacili pieniądze. Ja ani przez sekundę nie wątpiłam w otwarte i gorące serce telewidzów Polsatu i się nie zawiodłam - dodała.

- Naprawdę Ada nie ma już czasu. Każdy dzień, każda godzina jest ważna. Musimy zdążyć, tu nie ma zmiłuj się - podkreśliła.

Krystyna Aldridge-Holc przypomniała, że jest to największa zbiórka w historii Fundacji Polsat. - Suma jest autentycznie astronomiczna -stwierdziła.

Zapewniła również, że Fundacja nie pobiera żadnych prowizji w prowadzeniu tej zbiórki. - Każda złotówka, która zostanie wpłacona, idzie bezpośrednio na konto Ady - powiedziała.

Aby pomóc w walce o życie małej Ady, wystarczy wejść na stronę Fundacji Polsat, a dokładniej - w jej subkonto. Link znajduje się TUTAJ.

sgo/ Polsatnews.pl