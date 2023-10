W sobotę odbyła się 14 edycja plebiscytu "Gwiazdy Dobroczynności". Nagrodę Specjalną za wkład w rozwój filantropii w Polsce i wsparcie dla Ukrainy otrzymali Zygmunt Solorz oraz Omenaa Mensah i Rafał Brzoska.

Zygmunt Solorz laureatem plebiscytu "Gwiazdy Dobroczynności"

Zygmunt Solorz jest założycielem i właścicielem grupy Polsat Plus. 27 lat temu powołał on do życia "Fundację Polsat - Jesteśmy dla dzieci". Prezes fundacji Krystyna Aldridge-Holc odebrała nagrodę w jego imieniu, zaznaczając, że założyciel Polsatu jest prawdziwym "długodystansowcem" jeżeli chodzi o pomaganie.

- Założył ją, dlatego, że otrzymywał listy z prośbą o pomoc i chciał tą pomocą w jakiś sposób skanalizować, czyli stworzyć fundację, która mogłaby tej pomocy udzielać i ta fundacja do dzisiejszego dnia trwa, trwa dzięki jego dobremu sercu - mówiła prezeska fundacji podczas rozmowy z Polsat News w trakcie wielkiego wieczoru.



Solorz oprócz wielu lat pomagania w fundacji otrzymał nagrodę za troskę o środowisko naturalne oraz przekształcenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Ossa w Rawie Mazowieckiej w jedno z największych centrów pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Gwiazdy pomagają. "Robię to, co uważam, że powinnam"

Pani Krystyna reprezentująca laureata stwierdziła, że dobro drugiego człowieka zawsze leżało jej na sercu, dlatego tak dobrze odnajduje się w swojej pracy.



- Ja wykonuję tylko to, do czego zostałam zatrudniona(…), robię to co uważam, że robić powinnam, gdzieś w głębi serca mam te potrzebę pomagania i może dlatego jest mi łatwiej - przekazała.

WIDEO: "Gwiazdy Dobroczynności"

Na stronie plebiscytu można przeczytać, czym dokładnie są "Gwiazdy Dobroczynności" - "to największa kampania medialna promująca i nagradzająca zaangażowanie społeczne gwiazd kina, telewizji, Internetu, social mediów, sportu, muzyki czy teatru".

Wśród innych laureatów znaleźli się Julia Kamińska, Katarzyna Zillmann, Michał Szpak, Wojciech Mecwaldowski, Mateusz Janicki, Kasia i Jacek Sienkiewiczowie z zespołu Kwiat Jabłoni i Katarzyna Zielińska.



Całe przedsięwzięcie prowadzili Bartek Jędrzejak i Paulina Sykut-Jeżyna na co dzień związana z telewizją Polsat.

