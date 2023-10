Rada Unii Europejskiej zdecydowała w poniedziałek jednogłośnie, by dążyć do globalnego wycofania paliw kopalnych i sprawić, że ich szczytowy poziom wykorzystania przypadnie jeszcze w tej dekadzie. Wspólne stanowisko zostało przyjęte przed szczytem klimatycznym COP 28, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia w Dubaju.

Ministrowie środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej spotkali się w Luksemburgu, by ustalić wspólne stanowisko przed zbliżającym się szczytem klimatycznym COP 28. Uzgodnili że w trakcie konferencji będą wzywać do jak najszybszego wyeliminowania dopłat do wydobycia paliw kopalnych.



Według przedstawicieli rządów tego rodzaju paliwa nie służą zwalczaniu ubóstwa energetycznego, ani zapewnieniu "sprawiedliwej transformacji". Wbrew oczekiwaniom organizacji zajmujących się ochroną środowiska, nie ustalono też konkretnej daty wycofania subwencji.

Hiszpańska minister: To jasny sygnał dla naszych partnerów

Teresa Ribera Rodríguez, hiszpańska minister - z kraju, który sprawuje obecnie prezydencję w UE - uznała wspólną decyzję szefów resortów za duży sukces i jasny komunikat dla społeczności międzynarodowej.

ZOBACZ: Komisja Europejska nie wstrzyma funduszy dla Palestyny. "To ośmieliłoby terrorystów"

"Dziś wysyłamy silny sygnał do naszych partnerów: UE jest światowym liderem w działaniach na rzecz klimatu. W Dubaju będziemy na czele negocjacji, aby pokazać największe zaangażowanie UE w zieloną transformację i zachęcić naszych partnerów do pójścia w nasze ślady" - czytamy w komunikacie na stronie internetowej Rady Europy i Rady Unii Europejskiej.

UE nie odrzuca całkowicie paliw kopalnych

Rada Unii Europejskiej zaapelowała również o globalne "zaprzestanie użycia nieograniczanych paliw kopalnych na długo przed 2050 r." - wcześniej ustaloną datą graniczną. "Nieograniczenie" oznacza w tym kontekście brak mechanizmów wychwytywania lub składowania dwutlenku węgla.

Zawarcie tego określenia w deklaracji było kwestią sporną. Część państw i organizacji pozarządowych uważa, że jest to wytrych, pozwalający na dalsze spalanie paliw kopalnych.

ZOBACZ: Część Antarktydy "bez oznak ożywienia". W tle ocieplenie klimatu



Wśród postulatów znalazło się również potrojenie mocy z odnawialnych źródeł energii i podwojenia tempa poprawy efektywności energetycznej do 2030 r.

Gospodarzem COP28 będzie jeden z głównych producentów ropy

COP to coroczna konferencja państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, w trakcie której uzgadniane są polityki środowiskowe. Celem spotkań jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatur i dostosowanie się do skutków postępującej zmiany klimatu.



Tegoroczne spotkanie jest 28 w historii. Przedstawiciele rządów spotkają się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Dubaju. Kraj jest jednym z największych producentów ropy na świecie. Konferencja rozpocznie się 30 listopada i potrwa do 12 grudnia.