Ciężarówka wypełniona milionami monet. Kradli, gdy kierowca spał

Do kradzieży doszło w połowie kwietnia. Złodzieje włamali się do ciężarówki z transportem dziesięciocentówek z mennicy w Filadelfii. Kierowca nieoznakowanego transportu zjechał na parking w północnej części Filadelfii, żeby przespać się przed długą trasą, ciężarówka miała jechać do Miami.

W kwietniu policja informowała, że na naczepie było 15 palet z monetami. Na każdej monety o wartości 50 tys. dolarów, łącznie około 750 tys. dol, ważących około sześciu ton. Gdy ciężarówka stała na postoju złodzieje dobrali się do pięciu palet. Początkowo sądzono, że ukradziono 100 tys. dolarów, ostatecznie stratę obliczono na 234,5 tys. dolarów.

Monitoring, którym objęty był parking, uwiecznił sześciu mężczyzn z nożycami do cięcia drutu, ubranych w szare bluzy z kapturami. Na nagraniach było widać, jak włamują się do naczepy, przesypują pieniądze do mniejszych worków, a te ładują do czekającej ciężarówki. Podczas całej operacji tysiące monet wysypali na ziemię.

Gang kradł krabie nogi, krewetki i piwo

Zdaniem prokuratorów gang nie planował konkretnie włamania do transportu z pieniędzmi. Miało to być jedno z całej serii włamań do ciężarówek przejeżdżających przez okolicę. Przy innych okazjach ich łupem padły transporty mrożonych krabich nóg, krewetek, mięsa, piwa i alkoholu.

Teraz prokuratura postawiła zarzuty czterem mężczyznom: 25-letniemu Rakiemowi Savage'owi, 31-letniemu Ronaldowi Byrdowi, 30-letniemu Haneefowi Palmerowi i 32-letniemu Malikowi Palmerowi. Oskarżono ich m.in o spisek, rabunek i kradzieży pieniędzy rządowych.

Według śledczych po kradzieży złodzieje wymieniali tysiące dziesięciocentówek w maszynach do zamiany monet i przez wpłacenie depozytów do co najmniej czterech lokalnych banków.

Źródło: Associated Press, CBS News