Miał 18 lat, gdy trafił do więzienia. Teraz wychodzi z niego jako 46-latek. Gerardo Cabanillas został oczyszczony ze wszystkich zarzutów po przeprowadzeniu nowych badań DNA. Do skazania mężczyzny doszło po tym, gdy detektyw wymusił na nim fałszywe zeznania w sprawie porwania i napaści.

Historia zatrzymania Gerardo Cabanillasa sięga 16 stycznia 1995 r. W Los Angeles dwóch uzbrojonych sprawców napadło na Raula F. i jego partnerkę Marię A. Skradziono samochód mężczyzny, z kolei kobietę porwano, a następnie wykorzystano seksualnie w opuszczonym domu. Dwa dni później jeden ze sprawców napadł na inną parę i bezskutecznie próbował ukraść ich auto.

Kilka dni później policja zatrzymała 18-letniego wówczas Cabanillasa. Pasował do opisu jednego z mężczyzn. Podczas przesłuchania zatrzymany usłyszał od detektywa, że jeśli przyzna się do zbrodni, dostanie tylko wyrok w zawieszeniu i będzie mógł wrócić do domu. Po wielu zaprzeczeniach 18-latek ostatecznie przystał na propozycję. Zamiast wyjścia na wolność postawiono mu 14 zarzutów m.in. o rabunek, porwanie, kradzież samochodu i gwałt.

Mimo braku fizycznych dowodów, wątpliwości ofiar przy identyfikacji oskarżonego i zeznań osób, które potwierdziły jego alibi, Cabanillas usłyszał wyrok dożywocia.

"Tragiczna pomyłka sądowa"

Zwrot w sprawie mężczyzny nastąpił w 2019 r., gdy prawnicy z organizacji California Innocence Project złożyli wniosek o ponowną analizę DNA z miejsca zbrodni. Okazało się, że żadna z zabezpieczonych próbek nie pasuje do DNA Cabanillasa.

- Po dokładnym przeglądzie wszystkich dowodów, w tym eksperckiej analizie rzekomego przyznania się do winy i wywiadzie z ofiarą napaści, straciliśmy pewność co do wyroku skazującego w tej sprawie - przyznał cytowany przez CNN prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles George Gascón.

Skazanie mężczyzny nazwał "tragiczną pomyłką sądową". Podczas konferencji prasowej osobiście przeprosił niesłusznie skazanego oraz jego rodzinę.

Znaleziono prawdziwego sprawcę

Cabanillas został warunkowo zwolniony z więzienia w maju tego roku. 21 września sędzia Sądu Najwyższego Hrabstwa Los Angeles uchylił wyrok skazujący i ostatecznie uznał go za niewinnego.

Wykonanie ponownych testów DNA wskazało prawdziwego sprawcę - nowy podejrzany przebywa w więzieniu w związku z zabójstwem niepowiązanym ze sprawą Cabanillasa.

