Taksówkarz wciągał biały proszek. Nagranie zyskało olbrzymią popularność

Nagranie wykonane z ukrycia osiągnęło olbrzymią popularność w sieci. Wiać na nim kierowcę warszawskiej taksówki, który zaparkował w ustronnym miejscu, a później wysypał na ekran telefonu biały proszek, po czym wciągnął go nosem. Film odtworzono już kilka milionów razy.

Tożsamości kierowcy do tej pory pozostaje nieznana. W nagraniu widać jednak przez moment logo firmy, dla której jeździł mężczyzna.

Firma nie ustaliła kierowcy

Polsat News o komentarz w sprawie zgłosił się do Promin Partner, która zajmuje się zatrudnianiem kierowców, podpisując z nimi umowy zlecenia, na przewóz ludzi na aplikacje.

- Do końca nie możemy stwierdzić, co robił kierowca podczas nagrywania. Nie wiemy, czy to są narkotyki - powiedział Bogdan Jefiemienko, przedstawiciel Promin Partner. Dodał, że będzie szansa na ustalenie, czym był proszek, kiedy uda się wskazać mężczyznę z nagrania. Z tym jest jednak problem.

- Nie widać tablic rejestracyjnych tego samochodu. Widać tylko naszego koguta Promin Partner i numery boczne naszej licencji, która jest naklejona na wszystkich samochodach. Takich niebieskich Toyot Prius jest kilkanaście - tłumaczył Jefiemienko.

Policja nie otrzymała zgłoszenia

Policja o nagraniu dowiedziała się po czasie, a to praktycznie uniemożliwia ujęcie kierowcy i ustalenie, co zażywał.

- Szybkie zgłoszenie to szybka reakcja. Gdybyśmy otrzymali zgłoszenie bezpośrednio po tej sytuacji, na pewno moglibyśmy zadziałać dużo bardziej skutecznie, a na ten czas możemy mówić wyłącznie o ewentualnej kontroli rutynowej, która zostanie przeprowadzona w momencie, gdy kierujący zostanie zauważony przez policjantów. Ale to już jest dawno po sytuacji, kiedy widzimy, że mężczyzna coś zażywa, ale co zażywa? Na to pytanie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć - powiedział podinsp. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Dodał, że informacja o tej sytuacji została przekazana do poszczególnych komend rejonowych.

