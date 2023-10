Trwa obława na Pomorzu. Służby deklarują szczególną determinację. Czynnościami procesowymi w sprawie zajmują się śledczy, kryminalni i prokuratorzy. W poszukiwania zaangażowani są policjanci wszystkich pionów, żandarmeria wojskowa, marynarka wojenna, straż leśna, straż pożarna i grupy poszukiwawcze.

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska w rozmowie z Polsat News mówiła m.in. o miejscach poszukiwań i możliwości pomocy służbom.

Każda wskazówka może okazać się przełomowa dla sprawy

- Całą noc trwały poszukiwania podejrzanego mężczyzny. Policjanci z innymi służbami przeczesywali wszystkie miejsca, które zostały wytypowane. Szczególnie tereny leśne oraz budynki mieszkalne i niemieszkalne. Wszystko po to, aby jak najszybciej dotrzeć do mężczyzny, który jest podejrzewany o zabójstwo swojego syna - przekazała rzeczniczka.

Zapytana o możliwe miejsca pobytu Grzegorza Borysa odpowiedziała: - Z uwagi na to, że ten mężczyzna jeszcze nie trafił w nasze ręce. Nie chciałabym wskazywać konkretnych miejsc. Poszukiwania są szerokie we wszystkich miejscach, w których mógłby przebywać. Bardzo dużo sygnałów spłynęło do policji po publikacji wizerunku.

"Jest to osoba niebezpieczna"

Policja apeluje również, aby nie próbować zatrzymywać mężczyzny samodzielnie.

- Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Jeżeli zobaczymy tego mężczyznę, nie podejmujmy sami interwencji. Zakładamy, że jest to osoba niebezpieczna. Prosimy o bezpośredni telefon na numer alarmowy - podkreśliła policjantka.

Mężczyzna był entuzjastą survivalu. Jak dodali mieszkańcy, poszukiwany mógł zaplanować całe zajście, a potem ukryć się w okolicznych lasach.