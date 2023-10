W Kaliskach Kościerskich doszło do tragicznego potrącenia pieszego. Ofiarą wypadku okazał się znany lokalnym mieszkańcom lekarz. Mężczyzny nie udało się uratować.

Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem. Około 18:30 na przejściu dla pieszych przez drogę krajową nr 20 został potrącony 48-letni mężczyzna.

- Kierujący samochodem audi A3 43-latek potrącił na przejściu przechodzącego mężczyznę - informował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie asp. szt. Piotr kwidzyński, cytowany przez portal Zawsze Pomorze.

Policjant przekazał, że pomimo długiej reanimacji i przewiezieniu do szpitala, potrącony mężczyzna zmarł. Funkcjonariusze zbadali kierowcę alkomatem. Nie wykazał on obecności alkoholu w wydychanym powietrzu, jednak pobrano od niego krew do badań.

Policja bada wszystkie okoliczności wypadku. Kierowcę zatrzymano, a jego samochód odholowano na parking policyjny, gdzie zostanie poddany dalszym badaniom.

Nie żyje lekarz Radosław Flisikowski

Starosta kościerski Alicja Żurawska przyznała w mediach społecznościowych, że potrąconym mężczyzną był znany lokalnie lekarz Radosław Flisikowski.

"Niesamowicie szokująca wiadomość o tragicznej śmierci dr Radosława Flisikowskiego. To wyjątkowo trudne do uwierzenia... Pan Radosław Flisikowski był nie tylko dobrym i oddanym lekarzem, ale także znakomitym sportowcem i wspaniałym człowiekiem. Jego wkład w społeczność zawsze będzie pamiętany i stale wspominany" - napisała Alicja Żurawska na Facebooku.

Według lokalnego portalu Nowe Pomorze Flisikowski, poza pracą zawodową, angażował się w imprezy związane ze środowiskiem morsów, uprawiał także biegi i startował w maratonach. Był też liderem EDK - Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Kościerzynie.

lmo/ac/Polsatnews.pl