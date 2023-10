Domowe sposoby na wzmocnienie odporności. Kiszonki hitem jesieni

Kiszonki potrafią działać cuda. Autorka programu publicystycznego wskazała na pozytywne skutki ich spożywania codziennie. Działają m.in. przeciwstarzeniowo.

- Trzeba nawiązać do tego, co robiły nasze babcie, czyli spożywać kiszonki, bo to jest bomba witaminowa dla ludzi. Zawierają dużo witamin, minerałów. Szczególnie bogate są w potrzebną teraz witaminę C. Działają przeciwbakteryjnie i przeciwstarzeniowo. Są również niskokaloryczne. Jesienią i zimą powinniśmy spożywać kiszonki codziennie- podkreśliła Maria Sikorska.

Wskazała również, że kisić można wszystko i nie tylko popularne owoce i warzywa, ale nawet jabłka i winogrona.

Czarna malina lepsza od czerwonej

Czarny bez jest od dawna elementem diety jesienno-zimowej. Nowością jest jednak czarna malina.

- Ten owoc ma pięć razy więcej antocyjanów niż czerwona malina i wpływa bardziej na odporność. Można również pić przygotowaną z niej herbatę - poradziła gospodyni programu "Z klimatem i z pasją".



Dodała również, aby pamiętać o spożywaniu miodu. Jej zdaniem nie powinniśmy kłaść go do wrzątku tylko do połowy wypełnionej szklanki wody wieczorem i zostawić do rana. Wtedy uwalniane mają być najlepsze wartości spożywcze miodu.

Sezon dyniowy

Sikorska mówiła również o pozytywnych aspektach spożywania dyni. Wskazała również, że nie każda dynia nadaje się do zrobienia z niej zupy.

- Dynie są bardzo dobre dla naszego organizmu, a z połączeniem z imbirem i kurkumą działają bardzo rozgrzewająco. Warto pamiętać, że nie każda dynia nadaje się do zupy. Warto ją robić np. z dyni hokkaido - poinformowała.