Wiele osób otrzymało w ostatnich dniach wiadomość z informacją: "Twój profil zaufany wygasa". Dlaczego ważność profilu zaufanego wygasa i co należy zrobić po otrzymaniu takiego sms-a? - Wysłanie sms z linkiem jest najgorszym rozwiązaniem, które podważa wszystko, czego uczy się nas w kampaniach dotyczących cyberbezpieczeństwa - podkreśla Grzegorz Marczak z portalu Antyweb.pl.

W ostatnich dniach pojawiają się informacje o "nowym oszustwie SMS-owym". Tym razem to nie oszustwo, ale akcja informacyjna o konieczności przedłużenia ważności.

"Twój profil zaufany wygasa 31.10.2023 r. Przedłuż jego ważność po zalogowaniu na konto. Więcej informacji i podstawa prawna: gov.pl/profilzaufany/aktualności" - tak brzmi treść wiadomości, którą w ciągu ostatnich kilku dni otrzymało wiele osób.

"Profil zaufany wygasa". Ten SMS to nie próba oszustwa

Ważność profilu zaufanego wynosi trzy lata. Podczas pandemii była ona automatycznie przedłużana. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego należy przedłużyć ważność profilu samodzielnie do końca października br.

‼️ 31 października br. wygasną profile zaufane o ważności automatycznie przedłużonej podczas pandemii!

Ekspert krytykuje sposób przeprowadzenia kampanii informacyjnej. - W samej aplikacji po zalogowaniu użytkownik powinien dostać informację, że powinien przedłużyć ważność swojego profilu zaufanego. Aplikacja może też wysłać powiadomienie. Każdy telefon ma system powiadomień, który nas o tym informuje nawet nie wchodząc do samej aplikacji. Można także użytkownikom wysłać maila - podkreślił w rozmowie z Polsat News Grzegorz Marczak z portalu Antyweb.pl.

- Wysłanie sms z linkiem jest najgorszym rozwiązaniem, które podważa wszystko czego uczy nas Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w swoich kampaniach informacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, by nie klikać w żadne linki które dostajemy smsami - podkreślił w rozmowie z Polsat News Grzegorz Marczak z portalu Antyweb.pl.

W jaki sposób przedłużyć profil zaufany?

W celu przedłużenia ważności profilu zaufanego należy: zalogować się na rządowej stronie profilu, za pomocą nazwy użytkownika lub za pośrednictwem banku. Następnie trzeba kliknąć w niebieską strzałkę znajdującą się obok naszego imienia i nazwiska. Rozwinie się lista kilku opcji, klikamy w "profil zaufany". Później wybieramy kolejno "szczegóły profilu", "przedłuż ważność lub zmień dane" i "dalej".

Po przejściu tych kroków na ekranie pojawi się okno z naszymi danymi kontaktowymi. Należy je potwierdzić lub jeśli jest taka potrzeba, edytować. Następnie konieczne jest podanie dwóch kodów autoryzacyjnych - jeden z nich otrzymamy SMS-em, drugi mailowo. Ostatnim krokiem jest finalizacja przedłużenia profilu poprzez np. zalogowanie się na stronę banku.

Do czego służy profil zaufany?

Profil zaufany jest niezwykle przydatnym i łatwym narzędziem do kontaktów i załatwiania spraw administracyjnych.

Zastępuje wizyty w urzędach i wysyłanie oficjalnych pism pocztą. Profil zaufany można wykorzystać m.in. do składania wniosków i podpisywania dokumentów administracyjnych, dostępu do Internetowego Konta Pacjenta, platformy ePUAP, Urzędu Skarbowego, ZUS i in.



