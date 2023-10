Wprowadzony przez PiS zakaz handlu w niedzielę od początku wzbudzał wiele emocji. Jak każde rozwiązanie ma swoich zwolenników i przeciwników. Po wyborach parlamentarnych pojawiły się głosy, że opozycja zniesie zakaz. Co na to Polacy? Czy chcą robić zakupy w niedzielę?

1 marca 2018 roku weszła w życiu ustawa ograniczająca handel w niedzielę. Na przestrzeni lat przepisy były wielokrotnie poprawiane i dopracowywane. W ostatecznym rozrachunku, w 2023 roku jest jedynie siedem niedziel, w które Polacy mogą zrobić zakupy.

Temat niedzielnego handlu był także jednym z elementów kampanii w minionych wyborach parlamentarnych. Politycy złożyli swoim wyborcom konkretne obietnice.

Jakie plany mają partie w związku z niedzielami handlowymi?

Koalicja Obywatelska dąży do zniesienia zakazu handlu w niedziele. W zamian oferuje pracownikom sklepów dwa wolne weekendy oraz podwójne wynagrodzenie za pracę w pozostałe niedziele. Trzecia Droga zaproponowała zniesienie zakazu w dwie niedziele w miesiącu, przy założeniu, że reszta niedziel miałaby być wolna. Z kolei przedstawiciele Lewicy proponują 2,5-krotnie wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta oraz co najmniej dwie wolne niedziele w miesiącu dla tych, którzy aktualnie pracują w niedziele.

Co o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę myślą Polacy?

O opinię pytała reporterka Polsat News Klaudia Szumielewicz. - Zdania są podzielone, tak jak była podzielona Polska podczas głosowania. Jednym nie przeszkadza i niedziele handlowe mogłyby nie stanieć, z kolei inni chcą powrotu. W tej grupie są w szczególności pracownicy i duże galerie handlowe, które najwięcej tracą na wprowadzonym zakazie - mówiła dziennikarka. Dodała, że propozycje partii planujących zmienić zakaz niedzielnego handlu w głównej mierze chcą wprowadzić udogodnienia dla pracowników.

A jakie zdanie na ten temat mają Polacy?

- Wszystkie do oporu. Jako, że jesteśmy pracujący to ciężko. Nawet jakby spełniło się, że tylko dwie będą handlowe, to też jestem za - mówiło małżeństwo, według, którego zakaz powinien być zniesiony.

Odmienne zdanie w tej kwestii miała kobieta robiąca zakupy w Galerii Północnej w Warszawie. - Jeden raz na jakiś czas to jeszcze może, ale dwie w miesiącu to już chyba za dużo - stwierdziła i dodała, że Polacy przyzwyczaili się do nie robienia zakupów w niedzielę.

Kolejna z pań pytana, czy zakaz powinien zostać zniesiony odparła "jak najbardziej". - Wystarczy jedna (niedziela handlowa - red.) w miesiącu. Ja nie chodzę do sklepu w niedzielę, ale wolałabym sama o tym decydować, a nie odgórnie - dodała.

Na razie politycy nie podjęli w tym kierunku działań. Na początku musi zostać powołany rząd, a dopiero potem rozpoczną się jakiekolwiek prace i spełnianie obietnic wyborczych.