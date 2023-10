Opozycja chce stworzyć rząd, ale do ustalenia pozostają kwestie personalne. - Na pewno będziemy rozmawiać o ewentualnej jednej liście wspólnych spraw i o ustaleniach koalicyjnych - mówi Stefan Krajewski z PSL. - We wspólnym oświadczeniu liderzy partii powiedzą, że dogadaliśmy się co do najważniejszych spraw, mamy koalicję i większość w Sejmie - zapewnia Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.