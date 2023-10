Radosław Herman był archeologiem i popularyzatorem historii. Chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi m.in. jako prowadzący programu "Poszukiwacze historii" emitowanego na antenie Polsat Play. Zmarł nagle, rankiem 21 października. Miał 51 lat.

Tragedia w Parzymiechach

W sobotę o godz. 11 portal klobucka.pl poinformował o interwencji służb w Parzymiechach. Według informacji, straż pożarna i pogotowie dostały wezwanie w związku z zatrzymaniem akcji serca.



Kilka godzin później portal przekazał, że osobą, której próbowały pomóc służby był Radosław Hermana. Niestety, mimo interwencji, mężczyzna zmarł.



Informacje te potwierdził w mediach społecznościowych członek Rady Miejskiej w Krzepicach, Rafał Balcerzak. Według podanych przez niego informacji Radosław Herman w momencie zdarzenia przebywał na planie filmowym.

Lokalny polityk podkreślił również zasługi zmarłego. "Przez ostatnie lata zrobił bardzo dużo odkrywając historię Krzepic i regionu. Już nic więcej nie odkryje, nie zarazi swoją pasją i miłością do historii kolejne osoby... Pozostanie w naszej pamięci" - napisał Balcerzak

Radosław Herman nie żyje. Był prowadzącym programu "Poszukiwacze historii"

Realizując swój cel popularyzacji historii Radosław Herman prowadził na antenie Polsat Play program "Poszukiwacze historii". W mediach społecznościowych pożegnali go koledzy i koleżanki, z którymi współtworzył program.



"Jego pasja i wiedza zainspirowały wiele osób do odkrywania tajemnic przeszłości. To wielka strata dla naszej ekipy i dla wszystkich, którzy go znali. Radku, bardzo będzie nam brakowało Twojego zaraźliwego uśmiechu i pogody ducha. Tyle jeszcze mieliśmy razem odkryć. Żegnaj, Przyjacielu" - czytamy w komunikacie na Facebookowym profilu stacji Polsat Play.

