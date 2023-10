Nie żyje popularny aktor znany z "Rocky'ego". Burt Young zmarł w Los Angeles wieku 83 lat. Za rolę w znanym filmie o bokserze otrzymał nominację do Oskara. Nie tylko w filmie, ale i życiu prywatnym był przyjacielem Sylvestra Stallone'a. Gwiazdor pożegnał go we wzruszającym wpisie na mediach społecznościowych.