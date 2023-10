14-letnia kotka Bella została wpisana do Księgi Rekordów Guinessa. Podopieczna brytyjskiej rodziny pobiła rekord w głośności mruczenia. Zwierzę "specjalizuje się" m.in. w utrudnianiu właścicielce oglądania programów telewizyjnych.

Informacja o nowej rekordzistce podano na oficjalnej stronie Księgi Rekordów Guinessa. Głośność dźwięków wydawanych przez Bellę, należącą do Nicole Spink z Huntingdon, zmierzył sędzia w towarzystwie inżyniera akustyki.

Mruczenie kota osiągnęło poziom 54,59 decybela. Dla porównania około 55 decybeli to dźwięk wydawany przez pracującą na pełnych obrotach suszarkę do włosów. - Mruczy przez cały dzień. Jeśli w pobliżu jest jedzenie lub ktoś ją przytula, to zawsze mruczy - opisała właścicielka zwierzaka.

Jak dodała, Bella - kiedy kobieta ogląda telewizję - lubi zagłuszać programy. - Mój zmarły mąż zawsze narzekał, że jej mruczenie jest głośniejsze niż dźwięk telewizora - stwierdził.

Bella najgłośniejszym kotem świata. Ale byli lepsi

Rekord Belli, zapisany w Księdze Rekordów Guinessa, nie jest najwyższą wartością w historii. Wcześniej udało się zarejestrować mruczenie kota o imieniu Smokey który wydawał z siebie dźwięki mające głośność 67,8 decybeli.

Wynik ten został wyrównany także przez kota Merlina należącego do Tracey Westood w Devon w Anglii. Obydwa zwierzaki już nie żyją, w związku z tym sędziowie Księgi Rekordów Guinessa zdecydowali się na wpisanie Belli jako najgłośniejszego, żyjącego kota.

mjo/wka/ Polsatnews.pl