W Wałbrzychu doszło do ostrzelania budynku zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6. Było o krok od tragedii, gdy jedna z metalowych kulek przeleciała obok twarzy uczennicy, która akurat bawiła się na placu zabaw przed szkołą. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy zdarzenia.

W niedzielę doszło do ostrzelania kompleksu - przedszkola i szkoły - w Wałbrzychu.

- Ktoś ostrzelał, najpierw w wakacje, a teraz w minioną niedzielę zarówno budynek szkoły, jak i przedszkola - przekazała reporterka Polsat News Katarzyna Janke.

Wałbrzych: Szkoła ponownie ostrzelana

Na ten moment nie udało się ustalić ani sprawcy zdarzenia, ani broni, której użył do strzelania. - Nie wiadomo, czy strzelał z broni, np. z wiatrówki czy z profesjonalnej procy - zaznacza Katarzyna Janke.



Na skutek działania doszło do zniszczeń - łącznie 70 szyb zostało uszkodzonych. Naprawa ma wynieść 50 tys. zł. Po ostrzelaniu placówek na miejscu pozostały metalowe kulki.

- Jakim trzeba być człowiekiem, żeby w strzelać w obiekty, gdzie nawet w weekendy przebywają dzieci - zastanawia się Katarzyna Chomicka, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Wałbrzychu.

Metalowa kulka przeleciała tuż obok głowy uczennicy

Podczas ostrzelania budynku w wakacje na miejscu nikogo nie było. Inaczej było w minioną niedzielę, gdy na placu zabaw bawiły się dzieci.

- Jak wynika z relacji jednej z uczennic, metalowa kulka przeleciała tuż obok jej głowy i uderzyła w płot - przekazała reporterka Polsat News. - Trochę taka obawa jest, że może coś się wydarzyć, kiedy dzieci są na lekcjach - mówiła w Polsat News pani Agnieszka, matka dziecka.

Sprawa, do której doszło w wakacje została umorzona. Sprawca nie został odnaleziony. Obecnie policjanci na nowo przystąpili do poszukiwań.

- To jest bardzo duże osiedle, chyba największe w Wałbrzychu, będziemy prowadzić czynności, aby ustalić, skąd doszło do wystrzelenia tych kulek. Będziemy sprawdzać uszkodzenia szyb, także prędzej czy później te osoby wpadną w nasze ręce. Zawsze liczyliśmy na to, że mieszkańcy, którzy dobrze z nami współpracują, także w tej sytuacji nam pomogą - przekazał Polsat News kom. Marcin Świeży, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu.

