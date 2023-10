Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa Zbysławowi C. – przekazał w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak. 71-letni mężczyzna zabił w środę pięcioletnie dziecko, które wraz z grupą przedszkolną wracało z wycieczki. W piątek do sądu ma zostać skierowany wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny.

Do ataku na przedszkolaków doszło w środę ok. godz. 10 na poznańskim Łazarzu. Wielkopolska policja informowała, że dzieci pod opieką wychowawczyń "wyszły na wycieczkę". Portal e-poznan.pl podał, że grupa wracała do przedszkola po wizycie w placówce pocztowej. Z okazji "Dnia Listonosza" wysłały kartki do swoich bliskich.

ZOBACZ: Nożownik zabił pięciolatka w Poznaniu. Tragedia wstrząsnęła Polską

W pewnym momencie do grupa podszedł 71-letni mężczyzna, który po chwili ranił pięcioletniego Maurycego nożem w klatkę piersiową. Mimo przeprowadzonej reanimacji i przewiezieniu do szpitala, życia chłopca nie udało się uratować.

Poznań. Atak nożownika. Zbysław C. w szpitalu

71-letni Zbysław C. został obezwładniony przez policjantkę po służbie oraz pracowników firmy wywożącej śmieci. Napastnik trafił do szpitala, jest pod stałą obserwacją funkcjonariuszy.

W czwartek prokurator Łukasz Wawrzyniak informował, że śledczy czekają na oświadczenie lekarzy, którzy mieli wyrazić zgodę na przeprowadzenie czynności procesowych z zatrzymanym.

- Wiemy, że pan leczył się neurologicznie. Chodzi o zaburzenia somatyczno-psychiczne - przekazał prokurator. Z informacji prokuratury wynika, że 71-latek mieszkał z siostrą w kamienicy, która znajduje się w pobliżu miejsca ataku.

Zarzut zabójstwa dla nożownika z Poznania

W rozmowie z Polską Agencją Prasową po południu prok. Wawrzyniak poinformował, że mimo braku przesłuchania podejrzanego, przepisy przewidują możliwość wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Również w przypadku skierowania do sądu wniosku o tymczasowy areszt, sąd nie musi przesłuchiwać podejrzanego.

ZOBACZ: Atak na przedszkolaków. Prokuratura: Napastnik leczył się na zaburzenia somatyczno-psychiczne

71-latkowi postawiono zarzut zabójstwa dziecka. Wniosek o tymczasowy areszt dla Zbysława C. zostanie złożony w piątek.