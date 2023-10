- Ja mam przeszło 3 tys. zł dopłacić, a powierzchnia mieszkania to 38 metrów. Nonsens.

Pięć tysięcy ma facet, który mieszka nade mną, na czwartym piętrze. Tych różnic nie mogą wytłumaczyć - opowiadają reporterowi "Interwencji" lokatorzy.

- Od 2018 roku miałem nadpłaty, w następnym roku miałem nadpłaty tysiąc złotych, w następnym nadpłata 870 złotych, w następnym 680 zł, w następnym roku miałem 790 zł, a w roku ostatnim przyszło dopłacić 2518 złotych - zaznacza Jan Królikowski.

- Ja mam ponad 2600 złotych. My oszczędzamy ciepło. Zużyłam siedem jednostek z podzielnika. Powiedziałabym nawet, że to mniej niż w poprzednich latach - dodaje Elżbieta Piechurska.

Ogromne rachunki. Zarząd spółdzielni tłumaczy

Pani Jadwiga Lewandowska ma 88 lat. Mieszka sama. Kaloryferów niemal nie odkręca, mimo to także musi dopłacić.

- Zimą muszę mieć chłodu w kuchni, a kuchni nie ogrzewam, w małym pokoiku, gdzie śpię też, bo mi jest duszno. Naprawdę nie grzeję - zaznacza.

Osiedle w Strykowie ma swoją kotłownię na olej opałowy. Aby wyjaśnić tajemnicę dopłat za ciepło reporterzy "Interwencji" pojechali do Zgierza, gdzie mieści się zarząd spółdzielni mieszkaniowej.

- Od sezonu 2022/23 będą rozliczenia według faktycznych kosztów generowanych przez kotłownię w Strykowie. Nie z zasobami zgierskimi, czyli oddzielnie zasoby Strykowa są rozliczne. Poza tym nałożył się na to wzrost cen oleju opałowego - mówi Zbigniew Wałęsiński, zastępca prezesa Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Nikt nam nie wyjaśnia zagadek, ale padły takie sformułowania, że niezależnie ile wyszło na licznikach, to zużycie trzeba podzielić. A jakie zużycie? To, które stwierdziła spółdzielnia, my nie wiemy, co w to wchodzi. W tym roku przyszła informacja, że jesteśmy liczeni z metra, a nie z podzielników, bo z podzielników za mało wyszło, bo ludzie oszczędzają - mówią lokatorzy.

- Są koszty stałe i koszty zmienne. Część kosztów stałych jest liczona z metra kwadratowego, a koszty ziemne są według zużycia - tłumaczy Zbigniew Wałęsiński, zastępca prezesa Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Opłaty dla osób z wyłączonymi grzejnikami

- Ja zakręcone mam grzejniki. Jest zero. I w tamtym roku, i w tym. W tamtym roku miałem 70 zł dopłaty, a w tym mam 1300 zł dopłaty - zaznacza jeden z lokatorów osiedla.

Reporterzy "Interwencji" zapytali o taki przypadek w spółdzielni.

- Jest stosowny zapis w regulaminie, że jeśli on nie odkręcił grzejnika, to sąsiad ogrzewał i siebie, i jego. Osoby, które mają odczyt zerowy, muszą zapłacić - odpowiada Zbigniew Wałęsiński.

Kolejnym kłopotem są dopłaty za podgrzanie ciepłej wody. Za ciepłą wodę lokatorzy płacą w czynszu, ale okazuje się, że spółdzielnia nie jest w stanie wyliczyć, ile tak naprawdę w Strykowie podgrzanie wody kosztuje.

- Dlaczego mamy dopłaty za podgrzanie wody, przecież my płacimy za to w czynszu i potem co dwa, trzy miesiące dopłacamy. Mamy licznik na zimną, na ciepłą i płacimy - dziwią się mieszkańcy.

- Na podstawie liczników to jest też pierwszy sezon, gdzie Stryków został rozliczony według faktycznego zużycia ciepła na podgrzanie wody i ono znacznie wzrosło - twierdzi Zbigniew Wałęsiński, zastępca prezesa spółdzielni.

Ogromne dopłaty dotyczą poprzedniego sezonu grzewczego, a już rozpoczyna się kolejny. Wątpliwości lokatorów nie udało się rozwiać.

- Nie płacimy! Czekamy na wyjaśnienia - buntują się lokatorzy.

anw/ac/"Interwencja"