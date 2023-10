- Po tym, co robił w domu, to ja się go wyrzekłem. Dla mnie to nie ojciec. Brał w ręce wszystko, co popadnie, pasy, kable. Były momenty, że przez dłuższy czas nawet nie mogłem wstać. Fascynowało go moje cierpienie – mówi o swoim ojcu Artur. Wraz rodzeństwem i matką opowiedział o latach cierpienia w rodzinie. Choć Tomasza P. skazano, to mieszka w tym samym gospodarstwie. Materiał "Interwencji".