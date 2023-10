Wybory parlamentarne. Wyniki late poll z 90 proc. komisji

Ipsos opublikował aktualizację wyników late poll. Zwycięzcą jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,1 proc., co przekłada się na 196 miejsc w Sejmie. Druga jest Koalicja Obywatelska z rezultatem 31 proc., co daje 158 mandatów. Na podium znalazła się Trzecia Droga - to 14 proc. poparcia, czyli 61 mandatów.

ZOBACZ: Wyniki sondażu late poll. Dr Daniel Przastek: Nie będzie zjawiska jak na Słowacji

Lewica uzyskała 8,6 proc. (30 mandatów), a Konfederacja 6,8 proc. (15 mandatów).

Do samodzielnego rządzenia w Sejmie potrzeba minimum 231 mandatów.

Wyniki sondażu late poll. Zliczono 90 proc. komisji

Frekwencja urosła do wyniku 73,9 proc. Polaków, którzy wzięli udział w wyborach - więcej było kobiet (74,7 proc.) niż mężczyzn (73,1 proc.).

Wcześniej, około godziny 8 rano, pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki late poll z 50 proc. głosów. Sondaż ten wskazywał, że demokratyczna opozycja ma szansę na 248 mandatów, a PiS - 198.

Wyniki late poll są wynikami sondażowymi, które umożliwiają prognozowanie wyborów na podstawie częściowych danych zbieranych z losowo wybranych lokali wyborczych.

Wyniki exit poll

W niedzielę o godzinie 21 opublikowano wyniki exit poll. Prawo i Sprawiedliwość miało w nich 36,8 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc. Podium zamykała Trzecia Droga - 13 proc.