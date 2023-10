Do samodzielnego rządzenia w Sejmie potrzeba minimum 231 mandatów.

Według badania exit poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. PiS - nawet w koalicji z Konfederacją - w wyborach parlamentarnych 2023 nie zdobędzie wymaganej liczby posłów. PiS zdobyło 36,8 proc. - 200 mandatów, czyli mniej niż w 2019 roku, gdy uzyskało 235 miejsc w Sejmie, dzięki 43,59 proc. poparcia.

Koalicja Obywatelska w niedzielnych wyborach uzyskała wynik 31,6 proc. - wynika z badania Ipsosu dla Polsatu, TVN i TVP.

Po wyborach w 2019 r. KO miała łącznie 134 posłów. Teraz, według wyników exit poll, Koalicji przypadną 163 mandaty.

Na podium znalazł się czarny koń wyborów, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - wynika z sondażu. Prowadzona przez Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię koalicja zdobyła 13 proc. głosów, co - jeśli się potwierdzi - przełożyłoby się na 55 mandatów.

W 2019 roku sam PSL otrzymał 8,55 proc. głosów, co zagwarantowało mu 30 mandatów.

Wybory parlamentarne 2023. Wyniki exit poll. Lewica i Konfederacja poza podium

Czwartym ugrupowaniem w Sejmie będzie Lewica z wynikiem 8,6 - wskazuje exit poll. Przełoży się to na 30 mandatów. W poprzednich wyborach zdobyła 12,56 proc., co przełożyło się na 40 mandatów.

Konfederacja - według exit poll - zdobyła 6,2 proc. poparcia i 12 mandatów. W 2019 roku poprało ją 6,81 proc. wyborców, co dało jej 11 mandatów.

Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem 2,4 proc. nie przekroczyli progu wyborczego.

Wybory 2023. Odbyło się też referendum

W tegorocznych wyborach głosowano również na senatorów. Odbyło się też ogólnokrajowe referendum. Według exit poll nie jest ono jednak wiążące, gdyż frekwencja wyniosła 40 procent.

Oficjalne wyniki wyborów przedstawi Państwowa Komisja Wyborcza.

Wybory 2023. Donald Tusk: To koniec rządów PiS

- Wstępne wyniki badań dają nam czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii, trzecie z kolei. To naprawdę wielki sukces. Przed nami stoi jeszcze pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. Tego jeszcze nie wiemy. Niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to nasz projekt będziemy realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Słuchajcie, zrobiliśmy to. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy z tego drugiego miejsca. (...) To koniec rządów PiS. Nikt nam tych wyborów nie ukradnie. Będziemy pilnować tych wyborów przez całą noc. Nikt nam ich nie ukradnie. Zbudujemy demokratyczny rząd z naszymi partnerami - stwierdził Donald Tusk.

- To dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Trzeciej Drogi. - Trzecia Droga będzie kotwicą demokracji - podkreślił Szymon Hołownia.

- Po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia - zaznaczył Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Zaapelował jednak, aby poczekać na oficjalne dane. - Nigdy nie było takiej frekwencji. Wszystkie modele są niedoszacowane - zastrzegł.

- Ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik, ale się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko wszystkim. Przegraliśmy - przyznał Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji.