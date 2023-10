Mężczyzna, który w sobotę wszedł na Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Warszawie, to Krzysztof B.

"W dniu dzisiejszym został on przekazany do dyspozycji prokuratury, gdzie usłyszał zarzut stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób i w efekcie wywołanie czynności policji, wiedząc, że takie zagrożenie nie istnieje oraz zmuszenia groźbą interweniujących funkcjonariuszy policji do określonego zachowania" - poinformował polsatnews.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.

Incydent w Warszawie. Krzysztof B. nie miał przy sobie materiałów wybuchowych

W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna w trakcie zdarzenia "nie posługiwał się urządzaniem wybuchowym ani innym niebezpiecznym narzędziem".

Krzysztof B. w poniedziałek złożył wyjaśniania w prokuraturze.

"Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania prokurator zostawiał wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa w wyznaczonej jednostce policji" - przekazał prok. Banna.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ. Krzysztofowi B. grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Warszawa. Mężczyzna wszedł na pomnik smoleński

W sobotę rzecznik KSP przekazał, że po godzinie 10 policjanci zaobserwowali mężczyznę, który wbiega na Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. - Podeszli do mężczyzny, ale tutaj pojawił się bardzo niepokojący komunikat, który wskazywał na realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się na placu. Stąd decyzja policjantów, żeby ewakuować najbliższy teren. Jednocześnie ta informacja trafiła do dyżurnego komendy stołecznej policji i z automatu do dowódcy komendy - dodał.

Wyjaśnił, że w związku z wyborami na terenie Warszawy trwała "akcja", ale komendant podjął decyzję, że służby przeszły na "operację" czyli najwyższy poziom zabezpieczenia ze strony policji.

Marczak przekazał, że po rozmowie z negocjatorem, mężczyzna zszedł z pomnika, został obezwładniony i zatrzymany, a później doprowadzony do komendy gdzie dalej prowadzone były z nim czynności. Policjant zaznaczył, że na placu Piłsudskiego został plecak, który mężczyzna miał przy sobie.

Nieoficjalne informacje wskazywały, że mógł mieć przy sobie bombę.