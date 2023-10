- Szczątki ludzkie, które znaleziono w lesie, były w stanie znacznego rozkładu - powiedziała Barbara Poznańska rzeczniczka KMP z Częstochowy. Policjantka odniosła się także do medialnych spekulacji, mówiących, że znalezione zwłoki to poszukiwany od 2021 roku Jacek Jaworek. - Nic takiego nie możemy potwierdzić. Badanie genetyczne pomoże zidentyfikować, kto to był - wyjaśniła.