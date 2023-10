Jarosław Kaczyński po raz pierwszy od 1989 roku startował do parlamentu z innego miasta niż Warszawa. Wiele wskazuje na to, że prezes PiS nie będzie żałował decyzji o przenosinach do Kielc. Uzyskał najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów. Sam zebrał więcej głosów niż cała lista Koalicji Obywatelskiej. W pokonanym polu zostawił Romana Giertycha.

- Żebyś nie czuł się samotny, wystawię na naszej liście w świętokrzyskim twojego wicepremiera Romana Giertycha, na ostatnim miejscu - mówił Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Sopotu pod koniec sierpnia. Decyzja o zaproszeniu byłego ministra edukacji na listę spotkała się z falą komentarzy.

- Odczuwacie dyskomfort z powodu ostatniego miejsca na listach dla Romana Giertycha? No to wam powiem, że ja też odczuwam. Ale większy dyskomfort odczuwa Kaczyński. No to, ludzie, rachunek jest prosty - tłumaczył lider PO kilka dni później podczas Campusu Polska Przyszłości.

Wybory 2023. Kaczyński kontra Giertych

Jarosław Kaczyński był liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim. Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej po przeliczeniu głosów z ponad 67 proc. obwodów prezes PiS osiągnął tam najlepszy wynik - 125 546 głosów. Anna Krupa, druga najlepsza kandydatka PiS, uzyskała 30 646 głosów.

Kaczyński zdobył ponad połowę wszystkich głosów oddanych na PiS. Ponadto sam zebrał więcej głosów niż cała lista Koalicji Obywatelskiej.

Roman Giertych, który startował z ostatniego, 32. miejsca zdobył 14 796 głosów. Był to drugi najlepszy wynik wśród kandydatów KO. Najlepszy rezultat uzyskała Marzena Okła-Drewnowicz - 36 898 głosów.

Cała lista Koalicji Obywatelskiej zdobyła nieco ponad 88 tys. głosów, czyli mniej niż oddano na Jarosława Kaczyńskiego.

Wybory 2023. Czy Roman Giertych zostanie posłem?

Według wstępnych prognoz Prawo i Sprawiedliwość wywalczy w tym okręgu osiem mandatów. Koalicja Obywatelska może liczyć na trzy mandaty. Oznacza to, że Roman Giertych po 15 latach może powrócić do sejmowych ław.

